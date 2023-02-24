Одно из ракетных подразделений РБ выведено с места дислокации.

В Беларуси сегодня одному из ракетный подразделений приказали подготовиться к боевому применению. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Как сообщается, войска перемещаются с места дислокации в назначенный район .

"Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", - говорится в сообщении.

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Роль Беалурси в войне против Украины

С началом войны Лукашенко отдал военную инфраструктуру Беларуси в полное распоряжение Кремля. В частности, Путин поглощает беларуские заводы для усиления своей армии.

По последним данным, на территории Беларуси находятся не менее 11 тысяч российских военных. Там россияне регулярно проводят "учения" и имитируют взлеты истребителей.

По данным аналитоков ISW, в НАТО должны подготовиться к тому, что Беларусь будет контролироваться Россией.

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