В Беларуси зафиксировали активность российских вертолетов. Часть из которых перебазировалась к границе Украины
"Начиная с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ", - говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что пять вертолетов ВКС РФ, а именно 4 Ми-24 и 1 Ми-8, вылетевших из "Мачулищи", приземлились на аэродроме "Лунинец", а еще один Ми-8 - на полигоне "Лепельский".
"Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией", - подытожили наблюдатели.
Армия РФ в Беларуси - что известно
Александр Лукашенко объявил о готовности вступить в войну против Украины на стороне Москвы, если Киев нападет на Минск. В то же время полоса вдоль украинской границы увеличится до 2 км.
27 февраля эшелон с российской военной техникой отбыл из Беларуси в направлении Донецкой области.
7 марта на железнодорожную станции Осиповичи-1 в Могилевская области и Полонка в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и личным составом ВС РФ.