Возможно, это были тренировочные полеты.

В Беларуси зафиксировали активность российских вертолетов. Часть из которых перебазировалась к границе Украины

"Начиная с 09:39 с аэродрома "Мачулищи" начали взлетать вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ", - говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что пять вертолетов ВКС РФ, а именно 4 Ми-24 и 1 Ми-8, вылетевших из "Мачулищи", приземлились на аэродроме "Лунинец", а еще один Ми-8 - на полигоне "Лепельский".

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"Пока рано говорить о передислокации группы вертолетов ВКС РФ ближе к границе с Украиной, вполне возможно, что речь идет о тренировочном полете с посадкой на другой аэродром. Продолжаем следить за ситуацией", - подытожили наблюдатели.

Армия РФ в Беларуси - что известно

Александр Лукашенко объявил о готовности вступить в войну против Украины на стороне Москвы, если Киев нападет на Минск. В то же время полоса вдоль украинской границы увеличится до 2 км.

27 февраля эшелон с российской военной техникой отбыл из Беларуси в направлении Донецкой области.

7 марта на железнодорожную станции Осиповичи-1 в Могилевская области и Полонка в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и личным составом ВС РФ.

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