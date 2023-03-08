На беларусские станции прибыли два эшелона с техникой и личным составом.

Новые эшелоны с техникой и личным составом вооруженных сил Российской Федерации в Беларусь. Отмечается, что Кремль проводит ротацию.

По информации мониторинговой группы "Беларуский гаюн", 7 марта на железнодорожную станции Осиповичи-1 в Могилевская области и Полонка в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и личным составом ВС РФ.

Отмечается, что первый эшелон отправили 6 марта со станции Бекасово-Сортировочное в Московской области, в нём находилось 47 вагонов, из них:

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пять пассажирских вагонов с личным составом ВС РФ – примерно 250 человек;

три крытых вагона со снаряжением;

39 вагонов-платформ с погруженной воинской техникой.

Отмечается, что среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон 6 марта выехал со станции Вязьма в Смоленской области, в составе находилось 49 вагонов, из них:

четыре пассажирских вагона с личным составом ВС РФ – около 200 человек;

пять крытых вагонов со снаряжением;

40 вагонов-платформ с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой.

Отмечается, что Россия проводит ротацию своего контингента в Беларуси, который обучался на беларуских полигонах и с 25 февраля начал покидать территорию вместе с техникой.

Таким образом, в Беларусь прибыло техники не менее 79-и единиц и личного состава - минимум 450 человек.

Позиция Беларуси по войне в Украине - что изестно

Александр Лукашенко заявил, что готов вступить в войну против Украины на стороне России.

При этом полоса вдоль украинской границы увеличится до 2 км в ширину.

27 февраля стало известно, что эшелон с техникой ВС РФ отбыл из Беларуси в направлении Донецкой области Украины.

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