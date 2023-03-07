Во время "допроса" мужчина путался в показаниях и вспоминал текст.

Беларуские силовики, подконтрольные режиму диктатора Александра Лукашенко, заявили о задержании гражданина Украины, который якобы взорвал российский самолет на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска.

Как сообщает Телеграм-канал ATN NEWS, силовикизадержали "террориста СБУ", который якобы "пытался совершить теракт" в Мачулищах. Однако на видео с допроса мужчина утверждает, что "взорвал самолет".

Беларуские СМИ утверждают, что задержан украинец Швец Николай Владимирович, 5 апреля 1993 года рождения.

Видео дня

Мужчина на видео утверждает, что якобы работал с СБУ в Киеве, затем по российскому паспорту попал в РФ, а оттуда - в Беларусь. Впрочем, из Украины в Россию попасть невозможно.

Кроме этого, задержанный "диверсант" путался в словах, рассказывая о том, что он сделал на территории Беларуси, вспоминая текст.

"Я взорвал самолет на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля с помощью двух дронов. Я работал с СБУ в Киеве", - заявил "диверсант".

Атака на аэродром "Мачулищи"

Утром 26 февраля на беларуском аэродроме "Мачулищи" произошло два взрыва, в результате чего выведен из строя российский самолет ДРЛО А-50.

Беларуские силовики искали диверсантов. Вследствие массовых обысков бывало арестованы по меньшей мере шесть человек.

Диктатор Лукашенко объявил, что это был "теракт" и готовили его Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что это "антитеррористический акт", совершенный беларускими партизанами.

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