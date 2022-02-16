Совместные военные учения России и Беларуси должны завершиться 20 февраля.

После российско-белорусских военных учений на территории Беларуси не останется ни одной единицы российской боевой техники.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает "БЕЛТА".

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (ред. – Вооруженных сил России) не останется после этих учений", – сказал Макей.

По словам Макея, Беларусь и Россия "вполне обоснованно проводят совместные учения", поскольку на Западе свою активность проявляют подразделения НАТО, в частности в соседних с Беларусью странах.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Беларуси начались российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь самое большое количество сил со времен "холодной войны".

15 февраля в Минобороны РФ объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск от украинской границы в места постоянной дислокации. В то же время Джо Байден заявил, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины остается реальна.

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