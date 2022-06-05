Взрыв был таким мощным, что его было слышно за несколько километров, а в ближайших зданиях выбило стекла.

По меньшей мере 40 человек погибли и сотни людей пострадали в результате сильного пожара и последовавшего за ним мощного взрыва на складе контейнеров Ситакунда вблизи города Читтагонг в Бангладеш.

Взрыв произошел уже после того, как сотни пожарных начали тушить пожар, передает Би-би-си.

Причины пожара пока не известны, однако власти полагают, что в нескольких контейнерах могли храниться горючие химикаты.

В настоящее время местные больницы переполнены ранеными, власти призывают добровольцев сдавать кровь. Часть пострадавших доставлена в военные госпитали. Многие раненые находятся в критическом состоянии, и медики допускают, что число жертв может возрасти.

В воскресенье добровольцы продолжали выносить из тлеющих руин склада тела погибших. В результате взрыва получили ранения по меньшей мере пятеро пожарных. Среди многих пропавших без вести числится несколько журналистов, прибывших на пожар.

Взрыв был таким мощным, что его было слышно за несколько километров, а в ближайших зданиях выбило стекла. Как рассказал журналистам один из владельцев местных магазинов, осколок со склада пролетел более полукилометра и упал у него в пруду. По его словам, после взрыва прошел настоящий огненный дождь.

На месте пожара остались обгоревшие остовы контейнеров и обвалившаяся крыша склада.

В воскресенье пожарные все еще боролись с огнем, а на складе продолжались небольшие взрывы, затруднявшие их работу. "Мы до сих пор не можем взять пожар под контроль из-за остающихся там горючих химикатов", - заявил глава пожарной службы Бангладеш Маин Уддин.

Чтобы предотвратить утечку опасных химических веществ в море, была задействована армия.

На момент пожара на складе Ситакунда хранилось около 4 тыс. контейнеров. Этот склад служит перевалочным пунктом для контейнеров, проходящих через порт второго по величине города Бангладеш - Читтагонга.

По словам местных властей, в контейнерах была преимущественно одежда на миллионы долларов, предназначенная на экспорт в западные страны. В последние годы Бангладеш стала вторым по величине мировым экспортером одежды.

Как сообщал УНИАН, в Бангладеш на строительстве АЭС за 11 дней загадочно умерли пятеро россиян.

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