В Бангладеш во время аварии на воде погибли более 20 человек / фото ua.depositphotos.com
В Бангладеш в результате столкновения катера с баржей погибли 26 человек, пятерых удалось спасти.
Об этом сообщает Kaler Kantho.
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По данным издания, инцидент произошел на реке Падма в городе Шибчар. Там пассажирский катер столкнулся с баржей, груженной песком.
Как сообщается, из воды достали 24 тела, еще двое пострадавших скончались в больнице.
Спасательные работы продолжаются.
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