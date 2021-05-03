На месте продолжаются спасательные работы.

В Бангладеш в результате столкновения катера с баржей погибли 26 человек, пятерых удалось спасти.

Об этом сообщает Kaler Kantho.

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По данным издания, инцидент произошел на реке Падма в городе Шибчар. Там пассажирский катер столкнулся с баржей, груженной песком.

Как сообщается, из воды достали 24 тела, еще двое пострадавших скончались в больнице.

Спасательные работы продолжаются.

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Автор: Екатерина Лиманская