Полиция ведет расследование смертей, но вскрытия ничего подозрительного не обнаружили.

В Бангладеш полиция начала расследование загадочных смертей пятерых россиян, строивших АЭС в провинции Пабна. Все они погибли за последние 11 дней.

Об этом сообщает UNB.

Все погибшие работали на строительстве атомной электростанции "Руппур". По информации издания, первым скончался 48-летний Алексей Барченко. Это произошло 28 января в медицинском центре вблизи города Ишварде, где он проходил лечение.

2 февраля во сне умер 40-летний Алексей Шакиров, а 5 февраля после внезапной болезни скончался 48-летний Павел Щукин, который работал инженером-механиком в фирме-субподрядчике. Он лечился в той же клинике, что и Барченко.

В тот же день скончался 59-летний Василий Толмасов. Тело нашли у дверей квартиры в жилом комплексе, где живут все россияне, работающие на АЭС. На следующий день, 6 февраля, в этом же ЖК обнаружили мертвым 45-летнего Александра Воротникова.

В полиции сообщили, что по итогам вскрытия тел умерших ничего подозрительного обнаружено не было. Выяснено, что один из россиян имел болезнь сердца, а другой употреблял наркотики. Расследование продолжается.

Как сообщает российское издание "Лента.ру" в "Росатоме" смерти подтвердили.

Строительство АЭС "Руппур" началось в 2013 году в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый блок электростанции заработает уже в 2023 году, а второй - в 2024.

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