Выступление президента Украины состоялось в четверг, 30 марта, утром.

Некоторые депутаты парламента Австрии убеждены, что их страна должна занимать нейтральную позицию относительно войны в Украине. Речь идет о депутатах ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), они 30 марта устроили протест против выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи в их парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", представители Австрийской партии свободы разместили на своих рабочих местах таблички с надписями "Место для мира" и "Место для нейтралитета".

На опубликованном изданием видео можно увидеть, как эта группа депутатов покинула зал заседаний сразу после начала выступления Зеленского, которое транслировали по видеосвязи. Президент Украины говорил около 10 минут.

Видео дня

Ранее в своем Facebook глава FPÖ Герберт Кикль называл запланированное выступление Зеленского ударом по нейтралитету Австрии. "Выступление представителя воюющей стороны в центре нашей демократии является абсолютным нарушением табу", — писал он.

Позиция Австрии по войне в Украине

Австрия официально осудила российское вторжение в Украину и присоединилась ко всем европейским санкциям против РФ. Страна оказывает помощь украинцам и принимает на лечение раненых защитников Украины.

В то же время Австрия отказывается поставлять Киеву оружие из-за того, что эта страна не входит в НАТО, а значит, нейтральная.

1 февраля 2023 года в Украину с официальным визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен, он побывал в Буче.

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