В Австралии двух подростков обвиняют в умышленном убийстве 14 кенгуру.
Об этом сообщается на сайте правительства Нового Южного Уэльса.
9 октября полицейские обнаружили тела животных на двух разных дорогах в заливе Батманс. Среди убитых были два детеныша кенгуру.
Еще одного детеныша нашли неподалеку. Он был ранен, но сумел выжить.
Читайте такжеВ США родилась необычная черепаха-мутант (фото)11 октября офицеры арестовали двоих 17-летних подростков.
Им предъявили обвинения в безрассудном избиении и убийстве животных. 22 ноября они предстанут перед судом.
Выжившего кенгуру забрала Австралийская организация спасения дикой природы. Его назвали "Надежда".
A single surviving joey was located nearby on Saturday morning by a member of the public. She has been aptly nicknamed ‘Hope' and is now in care with local WIRES member Shelley. We will continue to update you on Hope’s progress. pic.twitter.com/UHErlyJBzP— WIRES (@WIRESWildlife) October 11, 2021
Ранее сообщалось, что в Одесской области подросток жестоко расправился со щенком. Он рассказал, что это не первая его жертва.