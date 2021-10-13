Они предстанут перед судом за избиение и убийство животных.

В Австралии двух подростков обвиняют в умышленном убийстве 14 кенгуру.

Об этом сообщается на сайте правительства Нового Южного Уэльса.

9 октября полицейские обнаружили тела животных на двух разных дорогах в заливе Батманс. Среди убитых были два детеныша кенгуру.

Еще одного детеныша нашли неподалеку. Он был ранен, но сумел выжить.

Читайте такжеВ США родилась необычная черепаха-мутант (фото)11 октября офицеры арестовали двоих 17-летних подростков.

Им предъявили обвинения в безрассудном избиении и убийстве животных. 22 ноября они предстанут перед судом.

Выжившего кенгуру забрала Австралийская организация спасения дикой природы. Его назвали "Надежда".

A single surviving joey was located nearby on Saturday morning by a member of the public. She has been aptly nicknamed ‘Hope' and is now in care with local WIRES member Shelley. We will continue to update you on Hope’s progress. pic.twitter.com/UHErlyJBzP — WIRES (@WIRESWildlife) October 11, 2021

Ранее сообщалось, что в Одесской области подросток жестоко расправился со щенком. Он рассказал, что это не первая его жертва.

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Автор: Людмила Жерновская