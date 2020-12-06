В американском городе Перу, штат Иллинойс, полиция, пожарные и местные жители два часа преследовали валлару (горный кенгуру). Животное по кличке Уолли сбежало от хозяина и носилось по улицам.
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Об инциденте сообщает AP. Отмечается, что полиция перекрыла дороги в зоне погони, опасаясь, что валлару попадет под колеса автомобиля.
В конечном итоге Уолли очутился в реке. Поймать его помогли оказавшиеся рядом рыболовы с сетью. Ветеринары высушили и отогрели животное.
Полиция намерена проверить, есть ли у владельца Уолли разрешение на содержание такого питомца.
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