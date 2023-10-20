Там льметили, что Тунберг не сказала ни слова о массовой резне израильтян террористами.

В армии Израиля не только жестко ответили экоактивистке Грете Тунберг за поддержку Палестины, но и отметили, что все, кто после этого фото останутся её сторонниками, будут сторонниками и терроризма.

Представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар в комментарии Politico прокомментровал ситуацию.

"Кто-либо, кто в будущем будет так или иначе отождествлять себя с Гретой, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Потому что то, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и "Исламского джихада", будто их и не существовало", - сказал он.

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Грета Тунберг поддержала Палестину - подробности

Эко-активистка опубликовала пост с поддержкой Палестины, но вскоре его снесла и написала новый. Сделала она это из-за обвинений в антисемитизме. Причина - на фотографии оказалась игрушка в виде осьминога, а осьминоги у сторонников теории заговоров означают сионизм, "который своими щупальцами опутывает мир". В новом снимке игрушку из кадра уже убрали.

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