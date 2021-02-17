К счастью, никто из людей серьезно не пострадал.

После десяти дней морозов в европейские города начало возвращаться тепло. В Амстердаме на канале люди катались на коньках и провалились под лед.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По сети разлетелось видео, как под группой отдыхающих треснул лед и те оказались по пояс в воде.

К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые помогли им вылезти с помощью веревок и клюшек.

На других кадрах под лед ушел конькобежец, решивший покататься в нижнем белье. Смельчака тоже достали из ледяной воды.

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Автор: УНИАН