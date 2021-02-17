После десяти дней морозов в европейские города начало возвращаться тепло. В Амстердаме на канале люди катались на коньках и провалились под лед.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По сети разлетелось видео, как под группой отдыхающих треснул лед и те оказались по пояс в воде.
К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые помогли им вылезти с помощью веревок и клюшек.
На других кадрах под лед ушел конькобежец, решивший покататься в нижнем белье. Смельчака тоже достали из ледяной воды.
Новости мира: в Амстердаме люди провалились под лед, когда катались на коньках
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