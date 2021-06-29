Картины нашли в ущелье в Керате на материковой части Греции.

В Афинах нашли картину Пабло Пикассо, которую украли во время ограбления греческой галереи 9 лет назад.

Об этом пишет BBC.

"Голову женщины" Пикассо нашли вместе с другой украденной работой – полотном "Мельница" 1905 года нидерландского художника Пита Мондриана.

Речь идет о заранее подготовленном ограблении Национальной галереи Афин в 2012 году. Воры намеренно доставали охранников, включая сигнализацию, после чего те на нервах ее отключили. Это позволило злоумышленникам проникнуть внутрь помещения через открытую балконную дверь, снять произведения искусства с рам и забрать.

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Правоохранители узнали, что украденные картины все еще находятся в Греции, когда их выставили на незаконных торгах за 20 миллионов долларов. Но покупателей не было.

WP уточняет, что картины нашли в ущелье в Керате на материковой части Греции. По данным СМИ, копы задержали и допрашивают подозреваемого в Главном управлении полиции Аттики.

Портрет женщины в фирменном кубическом стиле Пикассо был подарен Национальной галерее самим художником еще в 1949 году. Тогда он заявил, что это – подарок в знак сопротивления страны перед нацистской Германией. На обороте работы он написал: "Греческому народу – уважение Пикассо".

Ожидается, что во вторник следователи проведут пресс-конференцию, посвященную віднайденим полотнам.

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Автор: Яна Ставская