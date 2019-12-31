В Лондонском музее повредили картину Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов

Какой именно вред нанесен картине неизвестно, однако подозреваемый в атаке на произведение искусства своей вины не признал.

Мужчина атаковал картину Пабло Пикассо "Бюст женщины", хранящуюся в лондонской галерее Tate Modern.

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Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, обвинение предъявлено 20-летнему Шакилу Мэйси. Несмотря на то, что он не признал своей вины, суд отказал ему в залоге, оставив под стражей до предварительного слушания, которое состоится 30 января.

Галерея не сообщает, какой вред был нанесен произведению искусства. Известно лишь, что картину сорвали со стены.

Картина была написана в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображено любовницу Пикассо Дору Маар. Картина оценена в сумму 20 млн фунтов.