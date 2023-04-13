По данным СМИ, им является 21-летний военнослужащий разведки.

Сотрудники Федерального бюро расследований сегодня, 13 апреля, арестовали подозреваемого в публикации засекреченных документов США.

Об этом сообщает американский чиновник, знакомый с этим вопросом, пишет The New York Times.

Как написал журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter, в Пентагоне уверены, что документы были выложены в сеть намеренно.

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"Мы доверяем нашим членам большую ответственность в очень раннем возрасте. Они проходят обучение, и от них ожидается соблюдение правил и норм", - ответили Селдину Пентагоне на вопрос, как такой молодой человек мог получить доступ к информации.

Утечка документов США - что известно и кого подозревают

На прошлой неделе СМИ сообщили о "сливе" документов Пентагона о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В связи с этим Пентагон в несколько раз сократил число людей, имеющих доступ к секретной информации.

По информации издания The New York Times, администратором онлайн-группы в Discord, в которой появились данные, является 21-летний военнослужащий разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

В Минобороны Украины успокоили, что эти документы больше не актуальны и частично содержат ложную информацию.

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