Один из соседей Китая до сих пор удерживает китайскую территорию, захваченную в 19 веке.

Если коммунистический Китай так стремится к территориальной целостности, что готовится к вторжению на Тайвань, то ему стоит вернуть обширные земли, которые Россия отобрала у него в 19 веке. Об этом заявил президент Тайваня Лай Чин То, пишет Reuters.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить остров под свой контроль. В этом контексте президент Лай, которого Китай называет "сепаратистом", вспомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай отдал тогдашней Российской Империи огромную территорию к северу от реки Амур.

"Китай хочет напасть на Тайвань и аннексировать его не из-за того, что говорит или делает какое-либо лицо или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. А если это ради территориальной целостности, почему бы ему не вернуть земли, оккупированные Россией, которые были прописаны в Айгунском договоре? Россия сейчас в самом слабом состоянии. Вы можете попросить Россию [вернуть землю], но вы этого не делаете. Итак, очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам", - сказал Лай.

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По мнению тайваньского президента настоящая причина потенциального китайского нападения на остров заключается в том, что Китай хочет разрушить современный мировой порядок, основанный на правилах, и установить свою гегемонию в западной части Тихого океана.

Айгунский договор: что известно

Айгунский договор 1858 года был заключен между Российской империей и Цинским Китаем и касался разграничения границ между двумя государствами. Договор был подписан после ряда военных столкновений и переговоров.

Согласно договору, Россия получила территории на левом (северном) берегу реки Амур, которые ранее принадлежали Китаю. Договор существенно изменил границу в пользу России, предоставив ей выход к Тихому океану. Речь идет в частности о части современных Амурской области, Хабаровского края и Приморского края Российской Федерации.

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