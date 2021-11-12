Писатель не дожил несколько недель до 76 дня рождения.

В Москве умер известный российский писатель и сатирик Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет.

Об этом пишет Telegram-канал "Говорит Москва".

Позже стала известна причина смерти Коклюшкина. Сообщается, что писатель-сатирик умер из-за острой сердечной недостаточности.

Он не дожил всего несколько недель до 76 дня рождения.

Виктор Коклюшкин: что известно о сатирике

Читайте такжеВ давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе погибли восемь человек (видео)Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве.

Писать сценарии для телевидения он начал в 40 лет. До этого окончил высшие театральные курсы ГИТИСа.

Коклюшкин был автором целой серии монологов: "Одноклассники", "Женская консультация", "Репетиция", "Бюст", "Переводчик" и "Гербалайф", а также написал сценарий для фильма "Дядя Ваня и другие".

За свою жизнь писатель опубликовал много книг рассказов, повестей и романов.

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Автор: Катерина Шварц