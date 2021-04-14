От действий фонда пострадали около 3 млн человек по всему миру, потерявшие в общей сложности $64,8 млрд.

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет.

Читайте такжеВ США заключена крупнейшая сделка по возврату денег вкладчикам "пирамиды века" Мэдоффа Как сообщает AP со ссылкой на источник, смерть Мэдоффа наступила предположительно от естественных причин.

В 2009 году американского бизнесмена приговорили к 150 годам заключения, он отбывал наказание в штате Северная Каролина. Летом 2019 года адвокаты бизнесмена настаивали на его освобождении из тюрьмы, обосновывая это тем, что у него была почечная недостаточность в последней стадии и другие хронические заболевания. Запрос защиты суд отклонил, передает kommersant.

Кто такой Мэдофф

Бернард Мэдофф в 1960 году основал фонд Bernard L. Madoff Investment Securities, на деле оказавшийся финансовой пирамидой. От действий фонда пострадали около 3 млн человек по всему миру, потерявшие в общей сложности $64,8 млрд.

Бизнесмен возглавлял фонд вплоть до своего ареста в декабре 2008 года. В ходе следствия он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов.

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Автор: Ирина Погорелая