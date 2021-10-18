В результате инцидента несколько человек получили ранения, один из них скончался.

В воскресенье утром, 17 октября, в Луизиане произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во время встречи выпускников.

"В этот момент в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников. Все присутствующие спрятались в кампусе. Их вывели уже после того, как полиция дала разрешение", - сообщил представитель университета.

В результате стрельбы несколько человек получили ранения. Среди них - один из студентов, которому оказали медицинскую помощь на месте. Еще один человек, который не является студентом, скончался.

По словам представителя университета, личность стрелка пока не установлена. Полиция ведет расследование.

Читайте такжеВ США уволенный работник устроил кровавую бойню в супермаркете

Напомним, в начале октября в старшей школе Арлингтона в штате Техас произошла стрельба. Мужчина с винтовкой ворвался в помещение учебного заведения во время уроков и открыл огонь. Как свидетельствуют отснятые школьниками кадры, нападение вызвало панику среди детей.

В классах и коридоре произошла потасовка. По словам мужчины, который представился учителем этой школы, выстрелы были осуществлены непосредственно из коридора. В результате инцидента пострадали по меньшей мере трое человек.

Автор: Денис Прядко