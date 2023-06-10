Россия в очередной раз не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенцы, заявил спикер ГУР.

Украина пока не располагает информацией о том, что украинские военнопленные, о передаче которых объявила Русская православная церковь, находятся в Венгрии.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. По его словам, они заранее располагали информацией о подготовке информационно-психологической операции с пленными для отбеливания РПЦ на территории Европы.

"По состоянию на сейчас у нас не было информации о том, что факт произошел, что пленные уже находятся на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина - это цивилизованное государство, то для нас действительно главное - человек и его жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", - сказал Юсов.

Спикер отметил, что сейчас украинская сторона работает над этим вопросом - уже отправлены все соответствующие ноты и запросы.

"Тема на самом деле чувствительная и здесь любое слово может повлиять на результат. Конечно, мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты. Но факт остается фактом - Россия не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции, а использует их и манипулирует ими в своих интересах", - добавил он.

Украинских военнопленных передали Венгрии: что известно

8 июня на сайте Московского патриархата появилось сообщение о том, что они передали Венгрии группу украинских военнопленных.

На следующий день вице-премьер Венгрии Жолт Семьен заявил, что речь идет об 11 военнопленных. Он не стал сообщать подробности, сказав об "интересах дела и народа".

В Украине сообщили, что не знали о проведении таких переговоров между РФ и Венгрией. МИД требует предоставить подробную информацию о пленных.

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