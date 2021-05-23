Вертолетный отряд вместе с вооружением и военной техникой был вывезен в безопасное место.

Украинским миротворцам в Демократической Республике Конго пришлось эвакуироваться в связи с извержением вулкана Ньирагонго.

Об этом говорится в сообщении миротворцев в Facebook.

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Как сообщается, вертолетный отряд вместе с вооружением и военной техникой был вывезен в безопасное место.

«При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ. В настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь», — говорится в сообщении.

Извержение вулкана в Конго: что нужно знать

Последний раз извержение вулкана Ньирагонго произошло в 2002 году, оно уничтожило половину города и унесло жизни 250 человек.

22 мая 2021 года на востоке Демократической Республики Конго началось извержение одного из самых активных вулканов Африки – Ньирагонго.

23 мая 2021 года лава вулкана Ньирагонго подошла к международному аэропорту города Гома. Власти просят жителей эвакуироваться. Тысячи людей бегут из Гомы, многие - к границе с Руандой.

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Автор: Елена Коваленко