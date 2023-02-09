Бойцы будут обучаться пользоваться подводными беспилотниками, передачу которых Бельгия анонсировала в ноябре.

Украинские военные начинают учения в Бельгии на подводных системах, которые эта страна ранее передала Киеву.

"Сегодня мы приветствуем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM. Они пройдут обучение на подводных системах, которые Бельгия передала Украине. Я выразила им свою глубокую поддержку и приветствовал мужество, которое они демонстрируют уже почти год", - сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в твитере.

Военная помощь от Бельгии: подробности

В ноябре прошлого года Бельгия пообещала предоставить Украине 10 подводных беспилотников, которые позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование.

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27 января правительство Бельгии приняло решение о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму 92 млн евро.

Министр обороны Бельгии Людевін Дедондер сообщила, что в пакет помощи входят ракеты для ПВО, противотанковые ракеты, пулеметы, гранаты, боеприпасы, и бронированные джипы. Она отметила, что часть из них закуплена в частных компаниях.

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