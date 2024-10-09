Эммануэль Макрон еще раньше заявлял, что Франция подготовит и оснастит бригады численностью 4500 человек.

Украинские военные продолжают проходить обучение в разных странах Европы. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон показал видео тренировки одной из бригад Вооруженных сил Украины под названием "Анна Киевская".

По его словам, учения проходят в восточном регионе Гранд-Эст. На своей странице в социальной сети X (Twitter) он написал:

"Я взял на себя это обязательство: сейчас наши военные обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эсте, с оборудованием, которое они будут использовать во время миссий".

Макрон также добавил, что это происходит благодаря солидарности Франции с Украиной — это и является причиной того, что бригада "Анна Киевская" будет обучена и оснащена.

Еще в начале июня 2024 года Макрон, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявлял, что Франция обучит и оснастит бригаду ВСУ численностью 4500 человек.

Другие новости об обучении воинов ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения ВСУ. Украинские власти, как сообщается, обратились к партнерам по НАТО с просьбой подготовить 150 тысяч новобранцев ближе к линии фронта, чтобы впоследствии можно было бы произвести быстрое развертывание.

Кроме того, Жорин высказался об обучении 20-летних бойцов и заявил, что они покажут "крутой результат". Он считает, что все зависит от мотивации (характера и внутреннего настроя).

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