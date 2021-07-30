В туристических провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла распространились лесные пожары в связи с аномально высокими температурами воздуха.

Министерство иностранных дел (МИД) призывает украинских граждан воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов на Средиземноморском побережье Турции.

Как говорится в рекомендациях МИДа, 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

Отмечается, что к борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции.

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"Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.п. С учетом непрогнозируемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - отметили дипломаты.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД советует обращаться на "горячие линии" консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Пожар в Турции

Украина направляет в Турцию пожарные самолеты ГСЧС для тушения масштабных лесных пожаров.

По состоянию на 29 июля информации о пострадавших украинцах от пожаров на юге Турции не было.

По состоянию на 18:00 29 июля турецкие власти взяли под контроль пожары рядом с отелями в провинции Анталия. Очаги возгорания находятся примерно в 70 км от города Анталия, в 20 км от зоны отелей в районе Манавгат и в районе Аксеки в 50 км от побережья.

В течение 29 июля возникли новые пожары недалеко от Мармариса (район Армуталан) и Бодрума (район Гюверджинлик, провинция Мугла).

При этом в Бодруме в непосредственной близости к отелям пожар взят под контроль.

Автор: Виталий Саенко