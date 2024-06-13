Совет ЕС официально примет решение о продлении временной защиты после того, как будет проведена юридическая проверка и перевод на все языки ЕС.

Совет Европейского Союза одобрил продление временной защиты для украинских беженцев, говорится в заявлении на сайте Совета Европейского Союза.

"Совет приветствует предложение о продлении временной защиты для более чем 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны России, до 4 марта 2026 года", - говорится в заявлении.

Как заявила заявила государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, пока в Украине падают бомбы, ситуация там небезопасна.

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"Сегодня министры продемонстрировали новую солидарность и решили, что будут продолжать предоставлять защиту украинскому народу в ЕС", - отметила она.

Отмечается, что механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года почти сразу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину - и должен был действовать до 4 марта 2025 года. Предложение о дальнейшем продлении срока действия временной защиты до 4 марта 2026 года выдвинуто в условиях нестабильности ситуации в Украине.

При этом в ЕС отметили, что продление не меняет решение от марта 2022 года с точки зрения категорий лиц, на которых распространяется временная защита.

Отмечается, что Совет официально примет решение о продлении временной защиты после того, как будет проведена юридическая проверка и перевод на все языки ЕС.

Украинские беженцы - новости

Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Он предусматривает, что Прага оплатит беженцам билеты на автобус. Причем больным украинцам даже оплатят транспортировку в машине скорой помощи.

А в Германии предлагают создать фиксированную систему распределения беженцев из Украины в масштабах всего ЕС.

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