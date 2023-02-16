Шесть катеров будут использованы для восстановления гражданского транспортного сообщения на освобожденных украинских территориях.

В рамках гуманитарной помощи Швеция прислала Украине шесть катеров, которые можно использовать как понтонные переправы.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, это первые подобные спецсредства, которые получили гражданские дорожники, ранее их использовали исключительно военные инженеры.

"В разложенном виде эти понтонные переправы имеют длину 8 метров и могут быть использованы для восстановления транспортного сообщения на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря им удастся наладить стабильные поставки гуманитарной помощи в деоккупированные общины и наладить логистику поставок продукции для восстановления экономической активности.

В пресс-службе также напомнили, что с начала российско-украинской войны временные мосты Украины отправили Чехия, Франция, Норвегия. Часть конструкций уже установлена и функционирует на деоккупированных территориях Киевщины, Черниговщины и Харьковщины.

"В целом, с 24 февраля обустроено 80 временных переправ, еще 3 переправы сейчас находятся на этапе обустройства", - добавили в ведомстве.

Гуманитарная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон (3 млн долларов).

12 января в Украине прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог.

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