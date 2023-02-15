Кристерссон подчеркнул, что Швеция не исключает поставок Украине шведских истребителей.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, когда Украина получит шведские артиллерийские установки "Archer" и получит истребители Gripen.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кристерссон заявил на брифинге президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы не будем говорить о точных датах поставок (шведских САУ "Archer" - УНИАН). Вы понимаете, по каким причинам. Но есть и практические вопросы, которые связаны, в частности, с подготовкой. Итак, (это произойдет - УНИАН) как можно скорее", - отметил он.

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Кристерссон также подчеркнул, что Швеция не исключает поставок Украине шведских истребителей "Gripen".

"Мы не исключаем этого ... Но также мы должны одновременно признать, что должна быть создана международная коалиция, которая будет и принимать определенные шаги. Мы понимаем, что для Украины это не должно быть очень долго", - сказал премьер Швеции.

Он подчеркнул, что Швеция будет делать все, чтобы поддержать Украину, но не будет делать чего-то, что поставит или может поставить под угрозу возможность Швеции к обороне.

Самолеты для Украины: детали

Накануне министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что не может сегодня объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16.

14 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление Украине самолетов не является насущным вопросом.

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