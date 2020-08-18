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Политолог спрогнозировал, что будет после отзыва Украиной посла из Беларуси

09:57, 18 августа 2020
Мир
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МИД отозвал посла из Беларуси / фото УНИАН

Украина отозвала для консультаций своего посла из Беларуси. Это случилось после того, как в воскресенье на митинге в свою поддержку президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.

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Как должна в дальнейшем действовать Украина по ситуации в Беларуси, рассказал политолог Александр Антонюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Пока речь не идет о расторжении дипломатических отношений, это было бы преждевременно и неправильно. Первая реакция, которая должна была быть от официальной власти - думаю, МИД Украины опубликует такое заявление - мы должны обратиться к нашим гражданам с тем, что въехать на территорию Беларуси чрезвычайно опасно, поскольку есть большой риск быть задержанным и арестованным ", - сказал он.

По мнению эксперта, наиболее болезненными для Лукашенко сейчас забастовки на стратегических предприятиях, где он немалое влияние ранее.

"Еще один фактор, который будет влиять на все сценарии - это позиция главных чиновников и силовиков Беларуси. Если мы увидим, что они будут дрейфовать от режима Лукашенко, что они предадут диктатора, то фактически дело революции, дело белорусского восстания будет решено в положительную сторону", - считает он.

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Автор: Андрей Василюк

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