Политолог спрогнозировал, что будет после отзыва Украиной посла из Беларуси

Эксперт отметил, что пока речь не идет о расторжении дипломатических отношений

Украина отозвала для консультаций своего посла из Беларуси. Это случилось после того, как в воскресенье на митинге в свою поддержку президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.

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Как должна в дальнейшем действовать Украина по ситуации в Беларуси, рассказал политолог Александр Антонюк в эфире телеканала "Украина 24".

"Пока речь не идет о расторжении дипломатических отношений, это было бы преждевременно и неправильно. Первая реакция, которая должна была быть от официальной власти - думаю, МИД Украины опубликует такое заявление - мы должны обратиться к нашим гражданам с тем, что въехать на территорию Беларуси чрезвычайно опасно, поскольку есть большой риск быть задержанным и арестованным ", - сказал он.

По мнению эксперта, наиболее болезненными для Лукашенко сейчас забастовки на стратегических предприятиях, где он немалое влияние ранее.

"Еще один фактор, который будет влиять на все сценарии - это позиция главных чиновников и силовиков Беларуси. Если мы увидим, что они будут дрейфовать от режима Лукашенко, что они предадут диктатора, то фактически дело революции, дело белорусского восстания будет решено в положительную сторону", - считает он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

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Автор: Андрей Василюк