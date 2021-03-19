Сенат США единогласно принял решение о назначении Уильяма Бернса.

Сенат США утвердил кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом пишет CNN.

Сенат единогласно принял решение о назначении Бернса, кандидатуру которого выдвинула администрация президента США Джо Байдена.

Уильям Бернс: кто он такой

Бернс с 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России и работал над "перезагрузкой отношений" с ней в начале президентства Барака Обамы.

Он также работал на нескольких должностях в Госдепартаменте США.

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Автор: Олег Давыгора