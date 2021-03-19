Уильяма Бернса утвердили на пост директора ЦРУ / фото REUTERS
Сенат США утвердил кандидатуру опытного дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.
Об этом пишет CNN.
Сенат единогласно принял решение о назначении Бернса, кандидатуру которого выдвинула администрация президента США Джо Байдена.
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Уильям Бернс: кто он такой
Бернс с 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России и работал над "перезагрузкой отношений" с ней в начале президентства Барака Обамы.
Он также работал на нескольких должностях в Госдепартаменте США.
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