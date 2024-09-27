Украина может получить разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации западным вооружением до начала зимы. Такими ожиданиям поделился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.
"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", – сказал он в интервью "Голосу Америки".
По данным британской разведки, уже в следующем году ситуация для российского диктатора Владимира Путина станет гораздо сложнее, добавил Ламми. Российская экономика в плохом состоянии. К тому же, кремлевскому правителю "будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес".
При этом Ламми отметил успехи Украины в этой войне.
"Ей уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", – констатировал глава МИД Великобритании.
Удары по России: вы могли это пропустить
Запрет на удары ВСУ западным оружием по России разделил США и Европу. Издание The Washington Post писало, что обсуждение этого вопроса в Вашингтоне вызвало недоумение среди партнеров США в Европе, некоторые из которых публично заявили о поддержке дальних ударов по России.
Между тем экс-директор ЦРУ, генерал США в отставке Дэвид Петреус считает, что этот шаг может точно изменить динамику войны. Но он призвал быть осторожными, чтобы не создавать ожиданий, которые могут не оправдаться.