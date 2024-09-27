По данным британской разведки, уже в следующем году ситуация для российского диктатора Владимира Путина станет намного сложнее.

Украина может получить разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации западным вооружением до начала зимы. Такими ожиданиям поделился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", – сказал он в интервью "Голосу Америки".

По данным британской разведки, уже в следующем году ситуация для российского диктатора Владимира Путина станет гораздо сложнее, добавил Ламми. Российская экономика в плохом состоянии. К тому же, кремлевскому правителю "будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес".

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При этом Ламми отметил успехи Украины в этой войне.

"Ей уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", – констатировал глава МИД Великобритании.

Удары по России: вы могли это пропустить

Запрет на удары ВСУ западным оружием по России разделил США и Европу. Издание The Washington Post писало, что обсуждение этого вопроса в Вашингтоне вызвало недоумение среди партнеров США в Европе, некоторые из которых публично заявили о поддержке дальних ударов по России.

Между тем экс-директор ЦРУ, генерал США в отставке Дэвид Петреус считает, что этот шаг может точно изменить динамику войны. Но он призвал быть осторожными, чтобы не создавать ожиданий, которые могут не оправдаться.

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