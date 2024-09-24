Эксперт рассказал о том, какие могут быть цели у дальнобойных ударов вглубь России и насколько сильно это разрешение повлияет на войну.

Пока на Западе до сих пор не приняли окончательное решение о разрешении использования дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь России, экс-директор ЦРУ, генерал США в отставке Дэвид Петреус рассказал, может ли этот шаг изменить ход войны.

"Институт изучения войны опубликовал карту с десятками объектов, которые могут быть уничтожены, если ограничения будут сняты. Я надеюсь, так и будет. Однако я был бы осторожным, чтобы не создавать ожиданий, которые могут не оправдаться", - заявил он в интервью "24 каналу".

Петреус добавил, что этот шаг может точно изменить динамику войны, в то время как присутствуют ограничения по количеству ATACMS, которые США может предоставить Украине.

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"На складах их не так уж и много. Это огромная, очень способная боеголовка. 103 таких мы выпустили во время боев в Багдаде, когда я был двухзвездочным генералом и командовал 101 воздушно-десантной дивизией. Эти ракеты очень разрушительны, но их количество не безгранично", - добавил экс-директор ЦРУ.

В интервью он прокомментировал, что развитие беспилотных систем в Украине является более важной задачей. Таких масштабов, по словам Петреуса, никто раньше никогда не видел.

"Вот мы этого не делаем, а украинцы постоянно создают новые подразделения. Сейчас в каждом батальоне есть взводы беспилотников: есть взводы для морской деятельности, есть для дальнобойности – малой и средней дальности", - отметил эксперт.

Он считает, что США должна извлечь уроки из войны в Украине. Петреус обратил внимание на то, что Украина не имеет такой экономической мощи, как США, однако нашим специалистам удается создавать очень дешевые дроны по сравнению с тем, сколько бы они стоили в Америке.

Удары ВСУ вглубь России

Ранее УНИАН сообщал, что Шольц сделал новое заявление о дальнобойных ударах по России. По его словам, его личную позицию изменить не получится.

"Мы этого не сделаем. И у нас есть на это веские причины", - добавил Шольц.

Кроме того, дальнобойные удары ВСУ помешали бы РФ беспрепятственно перебрасывать войска на фронт. Эксперты разделились во мнении, насколько полезным будет этот шаг в реальности.

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