Работа завода была остановлена из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Расположенный в России Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Отмечается, что на заводе горело нефтехранилище. Среди поврежденного оборудования – железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

"Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти", – сказал журналистам один из собеседников.

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Другой источник отметил, что отгрузки были приостановлены еще в пятницу. Этот собеседник также подтвердил, что работа завода была остановлена из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

"Роснефть", которой принадлежит пораженный дронами завод, не ответила на запрос о комментариях.

Известно, что в 2024 году Рязанский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 миллиона метрических тонн (262 000 баррелей в сутки), или почти 5% от общего объема переработки нефти в России. По данным источника агентства, он произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива, 4,3 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиационного топлива.

Удары по Рязанскому НПЗ

В течение последних дней Украина дважды атаковала Рязанскую область РФ. Так, ночью 24 января беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ ударили по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Этот НПЗ – один из крупнейших в РФ с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год.

В ночь на 26 января Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР повторно ударили по объектам Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.

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