Военные США открещиваются от атак на российскую нефтеперерабатывающую отрасль.

США не оказывают Украине никакой помощи в организации ударов по территории РФ. Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Пат Райдер, комментируя для журналистов удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Помощь, которую мы предоставляем Украине, предназначена для того, чтобы они защитили свою суверенную территорию и вернули свою суверенную территорию. Мы не предоставляем никакой помощи для использования вне этого", - заверил Райдер.

Он также предложил журналистам расспросить украинскую сторону об ударах беспилотников по российским НПЗ.

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Реакция США на удары Украины по российским НПЗ

Как писал УНИАН, 22 марта газета Financial Times со ссылкой на собственные источники написала, что в Белом доме недовольны ударами Украины по российским НПЗ. В статье утверждалось, что украинское руководство получило соответствующие предостережения.

После этого в Государственном департаменте (МИД) США сделали несколько заявлений на эту тему. Спикер Госдепа прямо не подтвердил и не опроверг информацию Financial Times, но заметил, что США "не поощряют и не поддерживают нанесение ударов Украиной за пределами ее территории".

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