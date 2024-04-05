Россия уже увеличила импорт бензина из Беларуси после ударов по своим нефтеперерабатывающим заводам. Однако для того, чтобы разрушительные последствия для экономики страны-агрессора в практической плоскости ощутил каждый россиянин, нужно перебить еще половину мощностей, заявил аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.
"Не секрет, что страна-террорист производит много нефтепродуктов и вывозит их на экспорт, и на этом зарабатывает. Основной бюджетонаполняющий ресурс – это газ, нефть и их продукты. Поэтому удары именно по производству товаров с добавленной стоимостью – конечно, весомый удар по экономике России", – сказал он в эфире телемарафона.
Аналитик отметил, что из обнародованной в публичном пространстве информации известно, что повреждено около 15% российских нефтеперерабатывающих заводов.
"Еще, как минимум, половину надо перебить для того, чтобы уже каждый житель России почувствовал эту нагрузку на себе. То есть когда они, грубо говоря, "питались" с недр земли, а теперь нужно будет зарабатывать эти деньги как-то по-другому. Это приведет к дестабилизации в стране, к инфляции и экономическому кризису. Тогда будет понятно, что в эту игру на разрушение экономики можно играть вдвоем", – акцентировал Сиренко
Он добавил, что в практической плоскости для каждого россиянина это означает, что будет девальвировать российский рубль. Кроме того, вырастут цены на топливо и в конце концов возникнет его дефицит.
Аналитик напомнил, что осенью прошлого года в России уже был дефицит топлива, именно в прифронтовых областях.
"Это нонсенс, но так происходит в России. Там свои правила, нет места независимым игрокам, и все управляется из Кремля. Поэтому такой искусственный дефицит там можно было сделать. А теперь это будет настоящий дефицит, когда не будет хватать нефтепродуктов для собственного потребления", – пояснил он.
Специалист отметил, что надо обратить внимание на информацию о том, что Россия уже увеличила импорт бензина из Беларуси.
"Как всегда протягивает руку соратник Путина – Лукашенко. Он увеличил отгрузки бензинов в Россию. Это уже следствие того, что повреждено было несколько нефтеперерабатывающих заводов в России", – констатировал Сиренко.
Атаки по российским НПЗ
Более 15% нефтеперерабатывающих мощностей России могло быть выведено из строя атаками украинских беспилотников. О такой оценке журналистам агентства Reuters рассказал представитель НАТО на условиях анонимности.
Также по информации СМИ, из-за западных санкций российским компаниям сложно отремонтировать оборудование нефтеперерабатывающих заводов, потому что их строили американские и европейские компании, которые не работают в России еще с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, речь идет о Нижегородском НПЗ, где специалисты не смогли восстановить бензиновую установку на заводе.
Ранее глава СБУ Василий Малюк отмечал, что попаданием украинских дронов по российским НПЗ добычу и переработку нефти в РФ удалось сократить на 12%.