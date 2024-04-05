Нужно перебить еще половину нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы каждый житель России ощутил разрушительную экономическую нагрузку, говорит он.

Россия уже увеличила импорт бензина из Беларуси после ударов по своим нефтеперерабатывающим заводам. Однако для того, чтобы разрушительные последствия для экономики страны-агрессора в практической плоскости ощутил каждый россиянин, нужно перебить еще половину мощностей, заявил аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

"Не секрет, что страна-террорист производит много нефтепродуктов и вывозит их на экспорт, и на этом зарабатывает. Основной бюджетонаполняющий ресурс – это газ, нефть и их продукты. Поэтому удары именно по производству товаров с добавленной стоимостью – конечно, весомый удар по экономике России", – сказал он в эфире телемарафона.

Аналитик отметил, что из обнародованной в публичном пространстве информации известно, что повреждено около 15% российских нефтеперерабатывающих заводов.

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"Еще, как минимум, половину надо перебить для того, чтобы уже каждый житель России почувствовал эту нагрузку на себе. То есть когда они, грубо говоря, "питались" с недр земли, а теперь нужно будет зарабатывать эти деньги как-то по-другому. Это приведет к дестабилизации в стране, к инфляции и экономическому кризису. Тогда будет понятно, что в эту игру на разрушение экономики можно играть вдвоем", – акцентировал Сиренко

Он добавил, что в практической плоскости для каждого россиянина это означает, что будет девальвировать российский рубль. Кроме того, вырастут цены на топливо и в конце концов возникнет его дефицит.

Аналитик напомнил, что осенью прошлого года в России уже был дефицит топлива, именно в прифронтовых областях.

"Это нонсенс, но так происходит в России. Там свои правила, нет места независимым игрокам, и все управляется из Кремля. Поэтому такой искусственный дефицит там можно было сделать. А теперь это будет настоящий дефицит, когда не будет хватать нефтепродуктов для собственного потребления", – пояснил он.

Специалист отметил, что надо обратить внимание на информацию о том, что Россия уже увеличила импорт бензина из Беларуси.

"Как всегда протягивает руку соратник Путина – Лукашенко. Он увеличил отгрузки бензинов в Россию. Это уже следствие того, что повреждено было несколько нефтеперерабатывающих заводов в России", – констатировал Сиренко.

Атаки по российским НПЗ

Более 15% нефтеперерабатывающих мощностей России могло быть выведено из строя атаками украинских беспилотников. О такой оценке журналистам агентства Reuters рассказал представитель НАТО на условиях анонимности.

Также по информации СМИ, из-за западных санкций российским компаниям сложно отремонтировать оборудование нефтеперерабатывающих заводов, потому что их строили американские и европейские компании, которые не работают в России еще с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, речь идет о Нижегородском НПЗ, где специалисты не смогли восстановить бензиновую установку на заводе.

Ранее глава СБУ Василий Малюк отмечал, что попаданием украинских дронов по российским НПЗ добычу и переработку нефти в РФ удалось сократить на 12%.

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