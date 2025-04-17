Он заявил, что такие "двусмысленные" заявления полностью деморализуют остальной демократический мир.

Отказ Дональда Трампа прямо обвинить Владимира Путина в ударах по Украине "полностью деморализует" демократические страны. Как пишет The Telegraph, об этом заявил бывший министр обороны Британии Грант Шаппс, комментируя "двусмысленную" реакцию президента США на ракетный удар России по Сумам, в результате которого погибли более 30 мирных жителя.

"Я чувствую отвращение. Мысль о том, что лидер свободного мира не может отличить диктатора, который запирает и убивает своих оппонентов и вторгается в невинные демократические страны, от самой страны, в которую вторглись", — сказал Шаппс подкасту One Decision.

Он отметил, что такое отсутствие моральной ясности полностью деморализует остальной демократический мир.

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"Я имею в виду, что это своего рода "серая пропаданда". Мы привыкли слышать это от ИРА", - подчеркнул Шаппс.

Он также предположил, что обещание Трампа прекратить войну России против Украины было "умиротворением" Путина, и обвинил его в том, что он повышает вероятность китайского вторжения на Тайвань.

"Вы, конечно, должны понимать, что если вы позволите одному диктатору уйти от ответственности, что, по-вашему, произойдет, когда другой диктатор войдет в соседнее государство или государство, находящееся прямо за океаном, и захватит его?.. Единственное, во что я верю в Трампе, это то, что он не хочет, чтобы Китай вошел в Тайвань... вы повышаете вероятность того, чего вы не хотите", - добавил он.

Удар по Сумам и реакция Трампа

Утром в воскресенье, 13 апреля 2025 года, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Сум. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, враг атаковал город двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23.

В результате удара погибли 35 человек, в том числе двое детей. Более 120 человек пострадали. Российская атака также вызвала существенные разрушения.

В то же время Трамп довольно размыто прокомментировал удар россиян по Сумам. Он заявил, что удар по Сумам был ужасным, и что ему сказали, что "они совершили ошибку". В то же время, президент США не уточнил, кто именно совершил ошибку.

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