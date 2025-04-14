Россия совершила ошибку, напав на Украину, заявила Каллас.

На Российскую Федерацию, которая убивает украинцев, надо оказывать давление, чтобы заставить ее прекратить совершать преступления против украинцев. Так высокая представительница ЕС Кая Каллас прокомментировала российский удар по Сумам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление прозвучало на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге. В частности, у Каллас спросили, что она думает о словах президента США Дональда Трампа о том, что российская ракетная атака на Сумы была "ошибкой", в то время как ряд министров из государств ЕС говорили об умышленном баллистическом ударе России по гражданским.

"Я думаю, что это в интересах всех, чтобы Россия осознала, что она совершила ошибку, напав на Украину, и что она не может выиграть у Украины, потому что воля украинского народа не сломлена. Европейские страны, и не только европейские, но и многие другие страны будут на стороне Украины", – подчеркнула она.

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При этом, по ее убеждению, всем понятно сейчас, что "если вы хотите, чтобы убийства прекратились, вы должны оказывать давление на Россию, которая на самом деле убивает".

Удар РФ по Сумах

Как сообщал УНИАН, 13 апреля утром в Вербное воскресенье российские захватчики совершили военное преступление и применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 для удара по центру города Сумы. Жертвами удара стали более 30 человек, среди погибших есть дети. Еще десятки людей пострадали.

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, удар нанесли российские 112 и 448 ракетные бригады с территории Воронежской области (населенный пункт Лиски) и Курской области (н.п. Леженьки).

В то же время, Трамп заявил, что удар по Сумам был ужасным, и что ему сказали, что "они совершили ошибку". В то же время, президент США не уточнил, кто именно совершил ошибку.

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