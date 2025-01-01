Глава министерства подчеркнул, что россияне забрали "невинные жизни".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал удар российских оккупантов утром 1 января по Киеву, в результате которого погибли два человека. Соответствующее сообщение он опубликовал в сети Х.

Министр отметил, что "в день Нового года, время мира и надежды, Россия выбрала насилие, напав на Киев и забрав невинные жизни".

Он заверил, что и в дальнейшем чешская дипломатия будет на стороне Украины.

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"Итак, вот моя резолюция: чешская дипломатия и в дальнейшем будет твердо стоять на стороне украинцев, потому что мир начинается с привлечения к ответственности агрессора", - заявил глава МИД Чехии.

Что известно о российском ударе по столице Украины утром 1 января

Российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. Как следствие - в жилом доме на Печерске разрушениям подверглись два верхних этажа.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли два человека, также есть 6 раненых. 4 человек спасли. В Национальном банке Украины сообщили, что из-за вражеской атаки горела крыша корпуса НБУ. Есть повреждения и в Святошинском районе Киева.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине". Такими словами на атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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