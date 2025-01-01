Российские захватчики даже в новогоднюю ночь хотели сделать украинцам больно.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку, в результате которой есть пострадавшие.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы", - отметил Зеленский.

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Глава государства выразил благодарность всем тем, кто, независимо от обстоятельств, каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев.

"Наша армия, которая сдерживает штурмы. Спасатели, которые готовы помочь в любой точке Украины. Все экстренные службы, наши медики, каждый и каждая, чья работа - беречь жизни. Спасибо вам!", - сообщил президент.

Что еще известно об этой атаке России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января 2025 года российские захватчики атаковали 111-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов Украину. По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях. Еще 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), еще два улетели в Россию и Беларусь.

При этом, в Киеве от российской атаки один человек погиб. Во время разбора завалов было найдено тело погибшей женщины.

Также сообщалось о шести пострадавших. Двое из них были госпитализированы.

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