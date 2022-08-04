Военные учения в России с участием беларуских военных должны начаться в конце августа.

Беларуские военнослужащие отправятся на стратегические командно-штабные учение в Россию под названием "Восток-2022".

Военные учения Беларуси и России пройдут в Восточном военном округе на 13 полигонах в период 30 августа - 5 сентября, говорится в Telegram-канале Минобороны Беларуси.

По его данным, военными учениями будет руководить начальник Генштаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"…Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска РФ стягивали свои войска к границе с Украной под видом военных учений, а потом рано утром 24 февраля вторглись на нашу территорию без объявления войны.

Российские войска, в частности, осуществили вторжение с территории Беларуси. Кроме того, нашу страну не раз обстреливали с беларуской земли.

3 августа стало известно, что в Ривненской области готовят план эвакуации населения на случай, если противник снова попытается осуществить вторжение из Беларуси.

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