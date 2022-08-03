В области составляют план действий при наихудшем развитии событий.

В Ривненской области готовят план эвакуации населения на случай, если враг снова попытается осуществить вторжение в Украину с территории Беларуси.

Об этом "Суспильному" сообщил первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей подолин.

В ОВА разрабатывают план действий при наихудшем развитии событий, именно для этого на Ривненщине проводилось совещание с представителями райадминистраций и силовиками.

"Мы ни не минуту не отвергаем угрозы со стороны Беларуси. Продолжаем мониторить ситуацию на границе, усиливать систему гражданской защиты, прежде всего объекты укрытия. А на случай наихудшего сценария у нас есть утвержденный план для эвакуации гражданского населения", — заявил Подолин.

Согласно плану, в случае возможного вторжения эвакуация, прежде всего, начнется с Сарненского и Варашского районов. В тергромадах создали эвакуационные пункты, жителей региона планируют оперативно информировать о необходимости эвакуироваться. План эвакуации будут дополнять и дорабатывать и в дальнейшем.

"В первую очередь — это социально незащищенные люди, у которых нет родственников, нет транспорта, которые находятся в спецучреждениях, которым нужна помощь власти. Мы понимаем, что на севере нашей области почти у каждой семьи есть автотранспорт, понимаем, куда перемещаться, чтобы не было скопления, чтобы это были, по возможности, организованные колонны, которые будут сопровождаться полицией. Также мы понимаем, какой нам транспорт, его количество и материальный резерв нужен", - рассказал Подолин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Беларусь на границе с Украиной разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: