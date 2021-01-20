Российские силовики охотились за членами группы Аслана Бютукаева еще с прошлого года.

В среду, 20 января, российские силовики провели в Чечне так называемую «антитеррористическую операцию», в результате которой убили «последнего амира Чечни» Аслана Бютукаева и пятерых человек, которые входили в его группу.

Как сообщил ТАСС, ссылаясь на Информационный центр Национального антитеррористического комитета, среди убитых членов группы Батукаева были украинцы.

Там отметили, что за членами группы Бютукаева охотились еще с прошлого года.

«В ходе спецопераций (за весь период – ред.) были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины", - отметили в НАК.

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Вскоре, как сообщил Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с ликвидацией Аслана Бютукаева.

«Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, которого уже долго разыскивают», - сказал Песков.

РИА Новости опубликовали видео убийства Бютукаева и его группы. На кадрах видны российские силовики и тела погибших. Также видно, как Кадыров подбегает к раненому силовику, чтобы проверить его состояние. Он передает бойцам поздравления президента России.

В МИД Украины пока никак не прокомментировали убийство украинцев в Чечне.

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Автор: Денис Прядко