фото REUTERS
Мужчина, который подозревается в убийстве трех полицейских во Франции, найден мертвым.
Об этом министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен написал на странице в Twitter.
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"Злоумышленник найден мертвым. Я направляюсь туда", - написал министр.
Напомним, во Франции в результате стрельбы в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен.
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