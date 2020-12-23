Ранее стало известно, что во Франции мужчина убил полицейских, прибывших помочь жертве домашнего насилия.

Мужчина, который подозревается в убийстве трех полицейских во Франции, найден мертвым.

Об этом министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен написал на странице в Twitter.

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"Злоумышленник найден мертвым. Я направляюсь туда", - написал министр.

Напомним, во Франции в результате стрельбы в ночь на среду, 23 декабря, погибли три полицейских, еще один ранен.

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Автор: УНИАН