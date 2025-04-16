Белый дом объявил о новой эре научного прогресса.

У США есть технологии "манипулирования временем и пространством". Такое заявление сделал директор Управления по научно-технической политике Белого дома и советник Трампа по технологиям Майкл Крациос в своем выступлении на конференции Endless Frontiers Retreat. Стенограмму его выступления приводит сайт Белого дома.

В своем выступлении Крациос раскритиковал многочисленные правила и ограничения, которыми регулируется научно-технический прогресс. В частности он пожаловался, что электроэнергия так и не стала бесплатной, рекорд скорости полета не обновлялся с 1967 года, а американская железная дорога является самой медленной среди развитых стран.

"Прогресс не остановился, но что-то пошло не так. Застой был выбором. Мы обременили наших строителей и новаторов. Мы потеряли фокус и видение, опустили взгляд и позволили системам, структурам и бюрократии путать нас. Но мы способны на гораздо большее. Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти и повышать производительность", - заявил Крациос.

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Однако он не уточнил, что именно имел в виду под "технологиями манипулирования временем и пространством".

Другие сомнительные действия администрации Трампа

Как писал УНИАН, за менее чем 100 дней в Белом доме Трамп начал много инициатив, которые являются сомнительными или откровенно вредными. Например, сегодня госсекретарь Марко Рубио похвастался, что ради копеечной экономии они закрыли управление, которое боролось с враждебной пропагандой и фейками.

Однако это ничто по сравнению с торговой войной против всего мира, которую начал Трамп 2 апреля. Его решение обложить весь импорт большими пошлинами, раскритиковали практически все экономические эксперты, а фондовые индексы лишь подтвердили это масштабным падением.

Однако американские журналисты быстро выяснили, что вся идея введения тотальных пошлин на импорт принадлежит экономическому советнику Трампа Питеру Наварро, который обосновал свое предложение ссылкой на "авторитетного экономиста" Рона Варру. На самом деле такого человека никогда не существовало. Советник Трампа придумал этого экономиста, чтобы придать авторитетности собственным сомнительным взглядам на экономику.

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