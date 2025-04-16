США полностью открыли свое информационное пространство для российского влияния.

Администрация Дональда Трампа разогнала государственное агентство, которое занималось противодействием иностранной пропаганде и дезинформации, в частности российской. Новым "достижением" похвастался на платформе Х государственный секретарь США Марко Рубио.

Так, он заявил, что в течение последнего десятилетия американцев якобы "оговаривали, увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму" только за то, что они высказывали свое мнение. Никаких конкретных фактов в поддержку этого тезиса он не привел, но сообщил, что "это заканчивается сегодня".

"Я объявляю о закрытии отдела Госдепартамента США по противодействию информационным манипуляциям и вмешательству, бывшего Центра глобального взаимодействия, который стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым он должен был служить", - написал Рубио.

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Сокращение государственных расходов в США

Как писал УНИАН, в 2025 году администрация нового президента США Дональда Трампа инициировала масштабное сокращение государственных расходов, сосредоточившись преимущественно на оборонном бюджете и международной помощи. В частности под нож попал один из главных инструментов "мягкой силы" США - государственный департамент, который занимался программами гуманитарной помощи по всему миру.

Кроме того, Белый дом объявил о намерении сократить оборонный бюджет страны на 8% в течение следующих пяти лет.

Специально созданный Департамент эффективности, которым де-факто руководит Илон Маск, также начал активную работу по сокращению "лишнего" персонала и "лишних" государственных программ буквально во всех государственных структурах США - от сокращения расходов на прогнозирование погоды до полной ликвидации целого Министерства образования.

Такая политика "экономии" вызвала волну недовольства среди простых американцев, которые начали выходить на протесты.

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