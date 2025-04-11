Евро подскочил до трехлетнего пика, золото достигло нового исторического максимума.

Доллар упал в пятницу, 11 апреля. Ослабление доверия к экономике США заставило инвесторов отказаться от американских активов в пользу более безопасных вариантов.

Издание Reuters пишет, что золото достигло нового исторического максимума, а франк - нового десятилетнего максимума. Долгосрочные казначейские облигации США распродаются, в результате чего доходность 10-летних бумаг достигла самого большого недельного скачка с 2001 года.

"Я глубоко обеспокоен отсутствием доверия инвесторов к США", - сказал стратег Nomura Нака Мацузава. "Это вотум недоверия со стороны не только рынка акций, но и участников казначейского рынка к администрации Трампа и ее политике".

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На этом фоне доллар упал на 1,2% до 0,81405 швейцарского франка впервые с января 2015 года, продолжив падение почти на 4% в четверг. Американская валюта упала на 1,1% до 142,88 иены, самого низкого уровня с 30 сентября. Евро вырос на 1,7% до 1,13855ь доллара, уровня, который в последний раз наблюдался в феврале 2022 года.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к этим трем валютам и еще трем основным аналогам, упал на 1,2%, впервые с июля 2023 года временно опустившись ниже отметки 100.

Американская валюта упала на 0,3% до 7,2903 юаня на офшорном рынке в начале торгов, но в последний раз выросла на 0,1% до 7,3232. За две предыдущие сессии она упала на 1,5%.

Золото подскочило на 1,5 % до беспрецедентной отметки 3 219,84 доллара за унцию.

"Я думаю, что мы входим в режим "продавай доллар". Впервые в жизни дифференциал ставок теряет свою силу над долларом", - считает президент Spectra Markets Брент Доннелли.

Пошлины Трампа - последние новости

Решение президента США Дональд Трамп о 90-дневной паузе в введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к переговорам, привело к резкому росту акций. Этот шаг восприняли как отказ от полномасштабной торговой войны.

В свою очередь Китай ослабил юань по отношению почти ко всем основным валютам.

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