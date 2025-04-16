Политик обвинялся в схемах, предназначенных для контроля над несколькими стратегическими секторами венгерской экономики.

США исключили из своего санкционного списка старшего помощника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщил спикер госсекретаря США Марко Рубио, передает Politico.

В издании напомнили, что против высокопоставленного чиновника в правительстве Орбана Антала Рогана были введены санкции после того, как Министерство финансов США обвинило его в коррупции, а именно "организованных схемах, предназначенных для контроля над несколькими стратегическими секторами венгерской экономики".

Тогда в заявлении Минфина говорилось, что доходы от таких действий были направлены "на него самого и на вознаграждение лояльных членов его политической партии".

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В то же время представитель Рубио подчеркнул, что американские санкции против Рогана были "несовместимы с внешнеполитическими интересами США". По его словам, госсекретарь проводил разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы сообщить, что ограничения были отменены.

Политика Виктора Орбана - последние новости

Ранее опрос показал, что граждане Венгрии устали от Орбана. В частности большинство венгров не хотят видеть политика на посту премьер-министра страны.

В то же время Виктор Орбан заявлял, что принятие Украины в Евросоюз разрушит Венгрию. Он считает, что его страна должна противостоять этому, ведь могут быть риски для экономики и безопасности.

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