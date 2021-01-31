Фигурантов списка из 35 человек можно разделить на три категории.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией направил президенту США Джо Байдену список из 35 россиян, "играющих ключевую роль в пособничестве Путину" и призывает ввести против них санкции.

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Как сообщает DW, об этом в субботу сообщил американским журналистам директор ФБК Владимир Ашурков.

Так, ФБК призывает запретить въезд в США и ограничить доступ к американским финансовым ресурсам для лиц из своего списка.

Глава ФБК указал, что до сих пор санкционные меры Соединенных Штатов и ЕС были нацелены в основном на менее высокопоставленных представителей РФ, которые не владеют активами за границей и не ездят на запад, поэтому данные ограничения не принесли должного результата.

Фигурантов списка из 35 человек можно разделить на три категории. В первую входят "близкие друзья и кошельки Путина" - богатые россияне, которые, по его словам, хранят деньги российского президента и его окружения. Среди прочих в этом списке числится миллиардер Роман Абрамович и заместитель председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Во вторую группу попали чиновники российского правительства, участвующие в подавлении политических и гражданских свобод в России, в третью - оперативники, причастные к преследованию Навального и Фонда борьбы с коррупцией.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности президента США Эмили Хорн подтвердила получения письма ФБК.

Оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки своего отравления. Сразу по прилету его задержали и посадили под арест.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального в воскресенье 31 января проводят акции протеста по всей стране.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Дмитрий Захаров