Уже ряд официальных лиц в Европе и в других регионах выразили желание заполучить свое ядерное оружие.

Во время холодной войны США и Советский Союз смогли договориться об одном: распространение ядерного оружия вредно для всех. Подобная уверенность сейчас, во времена президентства Дональда Трампа, кажется как никогда слабой. Все из-за "поворота" президента США к России и пренебрежительное отношение к НАТО, пишет Financial Times.

Это заставляет "старых союзников" - Германию, Польшу, Южную Корею и Японию задуматься о том, что казалось немыслимым: как подготовиться к потенциальному отказу от ядерного щита США.

"Феномен Трампа стал мощным стимулом для голосов в странах-союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их собственных руках в корне решает проблему, создаваемую американской ненадежностью", - заявляет Анкит Панда из аналитического центра Фонда Карнеги.

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Согласно ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия), число официальных государств, обладающих ядерным оружием, ограничено США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией - пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Индия, Израиль и Пакистан, которые никогда не подписывали пакт, также разработали ядерное оружие, как и Северная Корея — единственная страна, вышедшая из ДНЯО. Аналитики опасаются, что если ДНЯО распадется, в том числе из-за отказа США от гарантий, мир может приблизиться к 15-25 государствам с ядерным оружием.

Германия

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что их страна должна теперь изучить вопрос о том, "может ли ядерное разделение или, по крайней мере, ядерный зонтик Великобритании и Франции распространяться и на них".

Германия размещает у себя американское ядерное оружие с 1983 года. Сегодня на авиабазе Бюхель, расположенной в 100 км к югу от Кельна, хранится около 20 американских ядерных бомб B61. При этом немецкие чиновники стараются подчеркнуть, что США не давали никаких признаков того, что они собираются свернуть свой "ядерный щит".

Бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер сказал, что любое реальное предположение о том, что Германия может стать ядерной державой, вызовет "шторм неизвестного масштаба со стороны РФ, а также консервативной польской партии "Право и справедливость" .

"Мы рискуем потерять большую часть доверия, которое нам удалось построить за последние пять или шесть десятилетий после катастрофы Второй мировой войны", - добавил он.

Польша

Сообщается, что дебаты в Польше пошли еще быстрее: премьер-министр Дональд Туск стал первым лидером страны, который поднял идею создания ядерного оружия или, по крайней мере, поиска соглашения о совместном его использовании с Францией.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что было бы лучше переместить американские боеголовки в Польшу. При этом у Польши нету собственных АЭС. Она обязалась построить ее в течение десятилетия, поэтому пока ей не хватает инфраструктуры и опыта других европейских стран.

Дуда утверждает, что Польше потребуются "десятилетия" для создания собственного ядерного оружия.

Южная Корея

Неуклонный прогресс собственной программы ядерного оружия Северной Кореи, расцвет отношений Ким Чен Ына с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и возвращение Трампа к власти - все это усиливает глубокую тревогу в Южной Корее за свою безопасность.

Поддержка приобретения Южной Кореей собственного ядерного оружия расширяется и ужесточается", - говорит научный сотрудник государственного аналитического центра "Корейский институт национального объединения" Сангсин Ли.

Хотя ни одна из основных партий не выступала за такой шаг, лидеры обеих сторон поддерживают стремление к "ядерной латентности", чтобы Сеул мог создать или приобрести ядерное оружие по первому требованию.

Япония

Уникальный статус Японии как единственной страны, ставшей жертвой атомной войны, сделал вопрос о получении ядерного оружия на протяжении всей ее послевоенной истории, пожалуй, самым большим политическим табу.

Один высокопоставленный японский чиновник сказал, что этот вопрос всегда обсуждался небольшой группой наиболее "агрессивных" политиков. Но теперь, по его словам, круг последователей может расшириться.

Япония рано подписала ДНЯО, но мирное использование ядерной энергии и открытие обогатительного завода в начале 1990-х годов позволили ей накопить значительный запас материала, который может быть использован для создания собственного оружия.

"На данный момент вся стратегия строится на том, чтобы заручиться гарантией США, что Япония по-прежнему находится под их ядерным зонтиком", - отмечаетт профессор политики и международных исследований в Международном христианском университете Токио Стивен Наги.

Он отметил, что в случае нападения Северной Кореи или Китая Япония получит предупреждение примерно за пять минут, в то время как США в случае нападения будут предупреждены за 30 минут.

США как нация переживут нападение на один или два города; Япония же будет фактически уничтожена как нация, если Токио и Осака будут уничтожены. По его словам, табу в Японии остается сильным не только из-за того, что произошло в прошлом, но и потому, что вопросы ядерной стратегии - это "совсем другая игра", которая заставляет нацию задавать такие жесткие вопросы.

Другие новости о ядерном оружии в мире

Ранее УНИАН сообщал, может ли "ядерный зонтик" Франции защитить Европу. Эксперты уже говорят, что ядерный арсенал Франции, который составляет около 300 боеголовок, слишком мал, чтобы защитить весь регион.

Кроме того, Трамп "пробил дыры" в ядерном зонтике НАТО. "Европейцы не обладают ядерной культурой. Они её не понимают, потому что всегда исходили из того, что этим займутся американцы", — отметил отставной генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф.

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