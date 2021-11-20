При этом столкновения с полицией уже произошли, в частности, в полицейских бросали дымовые шашки и разные предметы.

В нескольких городах Австрии проходят протесты против локдауна и вакцинации, наиболее масштабной является акция в Вене.

Объявленный накануне локдаун и обязательная вакцинация увеличили внимание к протестам в субботу, ожидается, что в них примет участие больше людей, чем ожидалось ранее. При этом демонстрации в Австрии разрешены с соблюдением антикоронавирусных норм – наличие маски FFP2 или ковид-сертификата.

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Демонстрации были зарегистрированы по всей Австрии. Но в центре внимания – Вена, где для обеспечения порядка мобилизовали 1300 офицеров.

По данным полиции, сегодня днем ​​на улице было 12 тыс. человек. В соответствующих группах Telegram перед демонстрацией откровенно призывали к насилию.

При этом столкновения с полицией уже произошли, в частности, в полицейских бросали дымовые шашки и разные предметы. Несколько человек были арестованы, сообщает Европейская правда.

Как сообщал УНИАН, в Роттердаме, втором по величине городе Нидерландов, вспыхнули беспорядки из-за новых мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие бросали в полицейских камни и петарды, поджигали патрульные машины. В ответ полиция произвела предупредительные выстрелы и применила водометы.

Автор: Ирина Погорелая